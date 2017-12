PORTO ALEGRE – Sai amanhã no impresso nossa retrospectiva de cinema, com textos encomendados a mim e a Luiz Zanin Oricchio. Nosso editor no Caderno 2, Ubiratan Brasil, pediu cinco indicações para compor uma lista de melhores. A minha inclui dois nacionais – em primeiro e quarto lugar -, mais três estrangeiros. Para o online, e que também será divulgada amanhã, fiz outra lista mais abrangente, de dez. O curioso é que também nos pediram listas para o Guia, com seis títulos – três nacionais e três estrangeiros. O problema das listas é que muitas vezes, senão sempre, nos pautamos pelo critério do lançamento comercial, nas salas. Me deu ontem um branco, fui fazer uma pesquisa sobre A Vizinhança do Tigre, e descobri, nas pesquisas relacionadas, que o longa de Affonso Uchoa já está disponível na rede para download. Isso configura um lançamento? Se sim, teria de mudar minhas listas todas, porque amo esse cinema da quebrada. Não vou furar o impresso. Amanhã ponho aqui a minha lista de cinco, a de dez. Mas o texto que acompanha as escolhas não virá para o blog. Poderei até fazer outro, mas aquele vai ficar no Estadão impresso e no online.

