‘Linha de Passe’ em Cannes

Vejam como é a vida. Haviam me assegurado que ‘Linha de Passe’, de Walter Salles e Daniela Thomas, não estaria em Cannes porque não estava pronto e que ‘Blindness’, segundo a ‘Variety’, já estava dentro. No final foi o inverso. ‘Linha de Passe’ é um dos três longas latinos que vão concorrer à Palma de Ouro de 2008. O diretor do evento, Gilles Jacob, e o diretor artístico Thierry Frémaux são loucos por Waltinho. No ano passado, chegaram a exibir a versão alternativa (muito legal) que ele havia feito para ‘Chacun son Cinéma’, além da que integra o longa, propriamente dito. Os outros dois concorrentes latinos são argentinos – o novo Pablo Trapero (‘Leonera’, com participação de Rodrigo Santoro) e o novo de Lucrecia Martel (La Mujer sin Cabeza). Aliás, é possível que Rodrigo esteja presente com dois filmes, porque ‘The Argentine’, de Steven Soderbergh, a primeira parte do díptico sobre Che Guevaraz, com Benicio Del Toro, também concorre (pelos EUA). Rodrigo faz o papel do jovem (e hoje poderoso) Raul Castro, mas não sei se ele aparece de cara ou no segundo filme. Outros filmes selecionados – ‘Adoration’, de Atom Egoyan; ‘The Palermo Shooting’, de Wim Wenders; ‘The Changeling’, o novo Clint Eastwood, com Angelina Jolie; ‘Un Conte de Nöel’, de Arnaud Desplechin; ‘La Frontière de l’Aube’, de Philippe Garrell; ‘Daydreams’, de Nuri Bilge Ceylan; e ‘Le Silence de Lorna’, de Luc e Jean-Pierre Dardenne. O festival vai exibir, fora de concurso, o novo Woody Allen (‘Vicky Cristina Barcelona’) e o novo Indiana Jones (‘A Caveira de Cristal’). ‘A Festa da Menina Morta’, longa de estréia de Matheus Nachtergaele, vai para a Un Certain Regard, concorrendo à Caméra d’Or, e ‘Maré’, depois de Berlim, terá mais não sei que outra exibição em Cannes. Depois do Urso de Ouro para ‘Tropa de Elite’, vamos ter uma boa participação brasileira em Cannes. Maravilha!

