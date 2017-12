Lição de cinema

Abri agora o site oficial de Cannes – www.festival-cannes.org – para confirmar o credenciamento e encontrei a informação que – imagino – vai fazer vibrar a imaginação dos cinéfilos. Martin Scorsese será o convidado especial do 60º festival e estará na Croisette com dupla função. Cercado por importantes autores de diversas nacionalidades, ele vai usar o quadro do mais importante evento de cinema do mundo para lançar a World Cinema Foundation, cujo objetivo será a preservação e restauração de obras-primas do cinema de todo o mundo. A segunda e não menos importante função será a seguinte. Todo ano, Cannes promove a Leçon de Cinéma, convidando um grande diretor para falar de seu método de trabalho (e de sua obra em geral). Nos últimos anos, Oliver Stone, Nanni Moretti e Sydney Pollack deram sua aula de cinema. Este ano será Scorsese que, ainda fresquinho de sua premiação no Oscar, já anunciou que pretende falar de sua paixão pelo cinema. A viagem de Scorsese pelo cinema americano, seguida pela outra viagem, pelo cinema italiano, promete uma aula de cinema excepcional, independentemente de gostar-se ou não de Os Infiltrados.

