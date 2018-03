PORTO ALEGRE – Vivendo e aprendendo. Não resisto a acrescentar a informação, citando a fonte. Leio na contracapa (tem hífen?) do ‘Cultura’ de hoje, em ‘Zero Hora’, a coluna ‘Pesqueiro’, de Luiz Augusto Fischer (li só o começo, atraído pelo título, é verdade). Ele diz que aprendeu com sua afilhada Luiza, de 17 anos. ‘The Dark Side of the Moon’, do Pink Floyd, colocado em sincronia com ‘O Mágico de Oz’, de Victor Fleming, fornece uma trilha sonora especial para o filme, ilustrando passagens e contribuindo para a consecução do sentido. Um clássico do cinema de 1939, um clássico do rock de 1973. O casamento é perfeito. Como a Luiza descobriu isso, quis saber o padrinho. ‘É lenda urbana, tri conhecida’, ela respondeu. Fischer, como eu, não sabia.

