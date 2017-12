Legendas, claro

Muita gente tem me perguntasdo, até mesmo no blog, sobre as legendas em ‘Avatar’. O filme será lançado em cópias dubladas e legendadas. A cópia que vi ontem tinha legendas e dava perfeitamente para ler, mesmo que, às vezes, as letras ficassem dentro da imagem tridimensional e meio encobertas por detalhes, o que dava uma sensação irreal (ficava difícil descobrir a profundidade, por exemplo). Mas, no geral, acho que é filme para ver com legendas e em Imax. eu, pelo menos, pretendo revê-lo assim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.