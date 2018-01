Olá! Um post brevinho – estou indo para o hospital, de novo. Há duas semanas, minha cirurgia (de cálculo de vesícula) foi cancelada quando já estava internado, por um problema técnico ocorrido no centro cirúrgico. Espero que hoje dê tudo certo, porque é desagradável passar por um pré-operatório que, afinal, não leva a nada. Devo ficar uns dois dias fora do ar. Continuem com seus comentários. Eu volto (espero).

