Lá vou eu de novo!

Minha irmã Marli faz aniversário hoje, 69 anos. Grande abraço, reforçndo o telefonema hoje de manhã. No próximo sábado serei eu a completar 64 anos. Não sei se tem a ver com a idade, necessariamente, mas daqui a pouco sigo para o aeroporto, Cumbica, para iniciar uma viagem que sempre foi mítica para mim e, agora, pela proximidade, parece um tanto irreal. Pego um avião para Atlanta, faço uma conexão para Phoenix, outra para Page, no Arizona, onde espero estar chegando na noite de manhã. Pela diferença de horário, ainda será tarde no Brasil. A idéia é dormir em Page e dali seguir por terra para… Monument Valley, a reserva navajo que virou um território sagrado desde que John Ford a descopbriu e ali filmou, em 1939 – há 70 anos! -, o clássico ‘Stagecoach’, com John Wayne e Claire Trevor, que no Brasil se chamou ‘No Tempo das Diligências’. Sempre acalentei esse sonho de um dia ir a Monument Valley, mas nunca acreditei, realmente, que ele fosse se concretizar. Tudo aconteceu meio rápido, a decisão de ir, os preparativos. Havia comentado, certa vez, com Rubens Ewald Filho e ele me disse que também sonhava com Monument Valley. Ficou no ar a proposta – vamos? Estou indo com meu amigo Dib Carneiro Neto. Não me lembro agora qual foi o outro diretor… Terá sido Robert Mulligan, quando fez ‘A Noite da Emboscada’, tão bom? Monument Valley ficou tão associado ao cinema de John Ford que esse diretor, lá chegando para rodar seu filme, ficou paralisado – pela paisagem, pelo seu significado. Chegou à conclusão de que ali só havia uma maneira de posicionar a câmera, e era a de Ford. Teve a impressão de que, ali ficando, não estaria fazendo seu filme. Partiu. Lá vou eu! Minha alma de westerner se agita. Na volta, espero ter posts interessantes para acrescentar ao blog. Posto, a seguir, mais um ou dois, antes de partir.