‘La Rumba’

Nem cheguei a comentar. Validei agora o comentário da Elleonora, lamentando que perdeu meu encontro com o público na série ‘Os Filmes da Minha Vida’. Foi uma coisa muito bizarra. Não havia muita gente, no começo. Ligaram aqueles refletores na minha cara e eu desembestei a falar, a falar… Não via nada nem ninguém, não sabia nem se havia público. No final, esqueci-mwe de que deveria haver debate. agradeci, já estava me levantando quando lembrei e abri para a participação do público. Como não havia falado sobre Federico Fellini, um cara – a voz era masculina – me perguntou se eu não tinha um Fellini favorito. Respondo que sim, e é ‘Oito e Meio’, por uma cena – o menino guido Anselmi, envolto na susa capa de escola, pedindo a Saraghina que dance a rumba. Acho que a cena é mais sobre mim – e estou dando um prato cheio para interpretações psicanalíticas. Não faço a menor ideia se foi legal para ops outros. Tiago Stivaletti foi o único que comentou alguma coisa sobre aquela manhã. Disse, brincando, que estourei o tempo, que nunca ninguém falou tanto. Pode até ser. Se há uma coisa que gosto é de escrever/falar sobre cinema, consequência natural de ver, o que também não me canso de fazer…

