PARIS – Havia gravado o post anterior e fui aos comentários de posts precedentes, que fui validando. Encontrei alguns sobre ‘La Golondrina’. meu post sobre a montagem de Gabriel Villela para ‘Vestido de Noiva’, de Nelson Rodrigues, que deve estar estreando hoje (senão me engano). Gabriel usa ‘La Golondrina’ como tema de abertura e encerramento de sua (re)leitura de Nelson, fechando um ciclo muito interessante. Isso me leva de volta a ‘Juarez’, o filme de William Dieterle que vi ontem. Dieterle e Korngold, o maestro compositor da trilha, usam outra canção de pássaro como tema, ‘La Paloma’, para expressar o amor visceral, ilimitado, de Maximiliano e sua Carlota, Brian Aherne e Bette Davis. Em ambos os casos, o que os diretores, o mineiro Gabriel e o europeu (alemão ou austríaco?) Dieterle, querem é referir-se ao melodrama. Bette é emocionante traduzindo para o marido os versos que falam da fragilidade do amor em ‘La Paloma’. Saí do cinema assobiando (gaúcho fala com B, não V) o tema da ‘pomba’, como havia ficado com ‘La Golodrina’, depois de ver o ensaio geral de ‘Vestido de Noiva’. Para o pessoal que estréia hoje aí em São Paulo… Merda!