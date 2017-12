La Cumparsita em Hollywood

Na pressa de postar logo o texto sobre o centenário de La Cumparsita no dia certo, 19, ficou faltando uma informação fundamental. No clássico Crepúsculo dos Deuses/Sunset Boulevard, de Billy Wilder, de 1950, é a música que Gloria Swanson e William Holden dançam. Aliás, duas informações. Wilder, de novo. La Cumparsita é a música que o Boca Larga Joe E. Brown também dança com Jack Lemmon, pensando que ele é mulher. Ao descobrir que não, Brown não desiste e diz, no final, a frase célebre – “Ninguém é perfeito!” Conta a lenda que George Raft, o cáften de Hollywood, foi quem ensinou Brown e Lemmon a dançar tango.

