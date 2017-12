E o Brasil está de volta à competição de Cannes. O delegado geral Thierry Frémaux e o presidente Pierre Lescure terminaram há pouco a coletiva com o anúncio dos filmes da competição. Kleber Mendonça Filho vai concorrer com Aquário, que rodou no Recife, com Sonia Braga. Na sua edição de janeiro, Cahiers du Cinéma listou os filmes mais aguardados do ano. Lá estavam Aquário e outros filmes que também estarão em Cannes – os novos de Pedro Almodóvar, Bruno Dumont, Xavier Dolan. Kleber escreveu para Cahiers um texto de apresentação das duas ‘estrelas’ de seu filme – Sônia e o Caiçara, o velho imóvel que foi a inspiração para o filme. Nos últimos anos, temos assistido, sou eu falando, a um certo número de filmes, documentários principalmente, sobre o avanço da especulação imobiliária e as transformações na orla recifense. A cidade está sendo tomada por espigões de 30 e 40 andares. Recife ganhou até, no caminho para o Marco Zero, suas torres gêmeas. Na ficção de Kleber, Sonia faz Clara, uma jornalista aposentada de 65 anos que resiste às pressões para vender o velho prédio em que vive. Isso desencadeia uma guerra entre a companhia que quer construir o espigão e ela. Diz Kleber – “Foi muito intenso trabalhar com ela (Sonia) porque sua personagem está presente em quase todas as cenas do filme. E quando um filme fica centrado numa personagem, (ela) tem de ser muitas coisas ao mesmo tempo – bela e bestial, doce e implacável. É difícil explicar – Sônia é uma grande atriz e tem um verdadeiro rosto. É uma estrela no sentido clássico do termo. É preciso olhar seu rosto pelo visor da câmera para ficar persuadido disso.” Será o retorno em grande estilo de Sonia à Croisette, onde já brilhou, nos anos 1980, como a Mulher-Aranha de Hector Babenco e também em Rebelião em Milagro, de Robert Redford.

