Kim Ye-ja no Oscar?

TIRADENTES – Gilberto é outro que me interpela. O que acho de Kim Hye-ja, a atriz coreana de ‘Mother’, ter sido premiada por sei lá que associação de críticos dos EUA (a de Los Angeles, acho)? Acho que seria bárbaro, Gilberto. Sou amarradão no filme de Bong Joon-ho e, no ano passado, ou há dois anos – as datas se embaralham -, acho que era o melhor coreano da seleção de Cannes, embora estivesse na mostra Un Certain Regard. Puta filme, puta diretor. Entrevistei-o e ele contou que Kim Ye-ja é uma grande estrela na Coreia, com uma filmografia extensa. Ele chegou cheio de medo de oferecer a ela o psapel, mas Kim não só aceitou como virou uma espécie de mãezona de toda a equipe Acho que seria muito legal se ela fosse indicada para o Oscar de melhor atriz. Hollywood tem de reconhecer os talentos de atores de outras nacionalidades, outras línguas. Kim Ye-ja poderia até ser ‘azarona’ no Oscar, mas valeria a pena.