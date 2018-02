‘Junie’, melhor ainda

Fui rever agora à noite ‘A Bela Junie’. O hall do (ou da?) Reserva Cultural estava lotado. Duas grandes filas – uma para ver o filme de Christophe Honoré na sala 1 e outra para ‘Um Conto de Natal’, de Arnaud Desplechin, na 2. Na saída, estava com um amigo, fomos pegar o carro no estacionamento em frente. Na fila do caixa, um grupo discutia animadamente – e a participação ‘amigável’ de Chiara Mastroianni no filme do Honoré? Eles não haviam reconhecido a filha de Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, que aparece rapidamente, tomando café e sorrindo para Junie (Léa Seydoux), na cena do bar, enquanto Alain Barrière canta ‘Elle Était Si Jolie’. (Chiara tem uma participação muito maior, e mais significativa, em ‘Um Conto de Natal’, mas achei-a linda e creio que se trata de um ‘clin d’oeil’ – uma piscadinha de olhos… – de Honoré para Manoel de Oliveira. Afinal, uma carta é importante na ‘trama’ de seu filme e Chiara fez justamente ‘A Carta’ com o mesmo português.) Não sei se posso dizer que gostei ainda mais do filme do Honoré do que da primeira vez, porque já havia gostado bastante. Ouvi a reclamação de uma espectadora – o filme não tem adultos. Não aparecem os pais nem responsáveis. Só os alunos e os professores, que, em matéria de amor, são adolescentes como eles. A única personagem ‘madura’ é a garçonete – que puxa as orelhas do professor e oferece a canção para Junie. Se esse é o defeito do filme, então gosto dele justamente pelo defeito. (Em março, quando estrear ‘Entre les Murs’, de Laurent Cantet, vocês verão um filme de escola com alunos, pais e responsáveis, porque lá a abordagem é outra, mais ‘social’.) Honoré fez um filme sobre educação sentimental, à Truffaut. ‘A Bela Junie’ é livremente adaptado de ‘A Princesa de Clèves’. É a versão nouvelle vague do clássico de Madame de Lafayette, que Jean Delannoy filmou academicamente em 1960 – recebendo o Grand Prix Téchnique du Cinéma Français, em plena nova onda -, tal como seria feita por um discípulo (aplicado) do movimento. Isso já escrevi, mas vamos exemplificar. Quando Louis Garrel diz a Léa, no fim, ‘Precisamos conversar’ e eles correm pela rua, com aquela frase musical, a cena é puro Godard. Pode ser que não signifique nada para 99% dos espectadores, mas eu quero acreditar que significa, sim. Para mim, significou. É o filme e toda uma carga de referências que me somam e acrescentam. E eu adorei (re)ver Paris. Em pouco mais de uma semana espero estar lá. Paris no inverno. Poderia cantar ‘Cheek to Cheek’ – ‘I’m in heaven’ -, mas, em homenagem à ‘douce França’, apesar de Sarkozy, prefiro ficar com Alain Barrière, cuja canção (de 1963) faz parte da minha juventude. Da minha ‘jeunesse’, como diriam os franceses.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.