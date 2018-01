Estava fechando o computador quando me lembrei de uma coisa. Fui ver ontem à noite – pela terceira vez! – ‘A Culpa é do Fidel’, de Julie Gavras. Cada vez gosto mais do filme. É tão divertido e, ao mesmo tempo, triste. Tão bonito – pelo menos para alguém como eu, que viveu à distância o sonho de Allende e sentiu o impacto daquele outro 11 de setembro. Mas imagino que não seja só eu. Havia muita gente jovem impactada no final de todas as sessões a que assisti, todas no Espaço Unibanco. Julie é filha de Costa-Gavras, que fez, entre outros filmes ‘políticos’, ‘Missing, O Desaparecido’, que ganhou a Palma de Ouro em cannes, sobre um norte-americano que busca o filho desaparecido sdurante o golpe no Chile. Não sei muita coisa sobre Julie. Sei que nasceu em 1971 e que dirigiu um longa documentário, ‘Le Corsaire, le Magicien, le Voleur et les Enfants’, sobre uma turma de escola primária que segue o programa ‘Escola e Cinema’, do Ministério da Educação da França. É muito interessante este olhar da diretora sobre a infância. Vou ver se encontro alguma entrevista dela, para saber mais sobre Julie Gavras. Se vocês souberem, me dêem a dica.

