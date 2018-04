Julie Christie, aquele demônio de mulher

Antônio Gonçalves Filho me chamou agora na redação do Estado para dizer que está saindo em DVD um filme ‘da nossa juventude’. Perguntei qual, já que são tantos. É o Petúlia, do Richard Lester, lançado pela Magnus Opus. Lester foi aquele diretor que absorveu as lições de corte-e-montagem na célebre cena do assassinato na ducha em Psicose e inventou o videoclipe, ao fazer de Os Reis do Ié-Ié-Ié um falso documentário sobre um dia na vida de uma certa banda em Londres, em 1964, os Beatles – vocês já ouviram falar? (Brincadeirinha…) Na seqüência, Lester dirigiu de novo os Beatles em Socorro! e o filme é tão ‘desestruturado’ que o cineasta o dedicou ao inventor da máquina de costura. Seguiram-se A Bossa da Conquista, que ganhou a Palma de Ouro em 1965; Um Escravo das Arábias em Roma, com uma participação memorável de Buster Keaton; Como Ganhei a Guerra, com John Lennon, e só então, em 1968, Lester fez Petúlia, que no Brasil recebeu um acréscimo ao título original – ficou Petúlia, Um Demônio de Mulher. Faz muito tempo que não revejo Petúlia, mas guardo a lembrança de um filme brilhante, que aplica a ‘descontinuidade’ (ou ‘desestrutura’) dos filmes com os Beatles a uma história sobre médico divorciado que se envolve com mulher complicada em São Francisco, nos loucos anos 60. Julie Christie faz a personagem-título, George C. Scott é o médico e Richard Chamberlain é o marido pirado da protagonista, mas quem rouba a cena, se a memória não me falha, é Shirley Knight. Lester foi decisivo na minha juventude e na de qualquer um que foi jovem, na época. Seu humor, sua irreverência tinham a cara dos anos 60, mas acho que foi nos 70 que ele fez seus melhores filmes. Acho Robin e Marian, com Sean Connery e Audrey Hepburn, sobre o herói que volta das Cruzadas e encontra a amada num convento, um dos filmes mais melancólicos que já vi. Há uma tristeza tão grande na história dos mitos que vão envelhecendo. Paradoxalmente, a Robin e Marian segue-se, na obra do diretor, A Juventude de Butch Cassidy, em que ele percorre o caminho inverso e conta a história dos verdes anos dos personagens interpretados por Paul Newman e Robert Redford no western de George Roy Hill, de 1970. Para concluir, lembro sempre da história que Joseph Losey contou a Tom Milne, no livro com a entrevista que deu ao crítico e historiador. Losey atravessava não sei que apuro durante a conclusão de Estranho Acidente, um de seus filmes escritos por Harold Pinter (com Dirk Bogarde, Stanley Baker, Jacqueline Sassard e Delphine Seyrig). Lester, gentilmente – e sem qualquer ônus, nem crédito –, fez a mixagem de som para ele, para ajudar numa obra que lhe parecia tão importante (e é). O artista a gente avalia pelos filmes. Essa história eu acho que revela o homem.