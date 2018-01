LOS ANGELES – Tres dias sem dar sinal de vida, mas pela procedencia voces jah sabem onde estou. E vai ser um daqueles posts em que uso o H para sugerir o acento (agudo ou circunflexo). Sorry. Tive uma quinta muito corrida, justamente por causa da viagem a noite. Na sexta, jah em Los Angeles, fui ver dois filmes, o `Nine`, de Rob Marshall, e `Invictus`, de Clint Eastwood. O xerife acertou mais uma vez e o Morgan Freeman eh poderoso. `Nine` me encantou e acho que o proprio Fellini teria amado a Saraghina de… Quem eh mesmo? Fergie? Eh a melhor cena do filme, mas eu confesso que nunca gostei tanto de Daniel Day-Lewis, ator que respeito, mas que nunca me produziu empatia. Seu Guido Corsini, il maestro, tem uma sinceridade que me tocou. E quando ele canta com o chapeu cobrindo o rosto, me rendi. Estou aqui fazendo entrevistas. O filme nao eh grande coisa, `O Fada do Dente`, com Dwaynne Johnson, The Rock, mas o encontro com Julie Andrews foi maravilhoso. Ve-la falar de Blake Edwards e seu casamento que jah tem mais de 40 anos, de Hitchcock, da sua admiracao por Norah Jones. Deus! Essa mulher nao existe. Vi ontem `Legion` e `Extraordinary Measures` e daqui a pouco faco uma one a one com Harrison Ford. Mais tarde, encaro o Paul Bettany. O filme pode ser porcaria, mas tem uma cena em que Bettany, como o anjo que se fez humano, diz a um sujeito porque ele restaurou sua feh na humanidade que soh um ator excecional, como ele, pode fazer com aquela forca. Estou soh dando noticias. Sorry pela falta de acentos. Tantos filmes bons passando por aqui… E o New York Times de hoje publica a sua lista de qual deveriam ser os indicados para o Oscar. Adivinhem? `Horas de Verao` integra a lista de dez, naoh a de filme estrangeiro, e Olivier Assayas deveria concorrer a melhor diretor segundo dois dos tres criticos da casa que assinam as listas.

