Alex pede que mate sua curiosidade, explicando por que escrevo sempre o nome de Angelina Jolie invertido? Pô, cara, a Maria da Glória Lopes, redatora do Caderno 2, me faz sempre a mesma pergunta. Sempre achei que, se tivesse de explicar a piada, ela ia perder a graça, mas lá vai – Jolie quer dizer lindo, bonito, agradável em francês e eu simplesmente inverto para ressaltar que Angelina, mesmo não sendo a mais sexy do mundo, é, de qualquer maneira, uma bela mulher. Ou seja , a ‘jolie’ Angelina.

