SANTIAGO – Este post vai ser bem rapidinho porque tenho de sair, mas nao posso deixar de falar em coisas que tenho visto na TV paga, no quarto do hotel. Falei outro dia que nao gosto de séries, porque nao tenho muita paciência de ficar seguindo os episódios, mas vi um de Numbers, dos irmaos Tony e Ridley Scott, e Law and Order e adorei os dois. Ambos sao policiais investigativos, coisa que eu prefiro âs sitcoms. Vi um filme coreano que já estava comecando quando sintonizei. É a história de um investigador que caca um assassino profissional e, ao mesmo tempo, transforma o diário desta cacada numa obra de ficao que vai escrevendo. Achei o filme espetacular e estava me perguntando de quem era. Felizmente, os créditos vieram no final. Chama-se Fulltime Killer e tem direcao de Johnny To, o cara de Election. Genial. Volto ao assunto, depois.

