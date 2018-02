RIO – Estou até agora inconsolável, porque perdi, no domingo, dois programas que adoraria ter (re)visto, na retrospectiva John Wayne. Posso ser o único no mundo, mas acho A Primeira Vitória um dos grandes filmes de Otto Preminger, o autor que, em Hollywood, melhor filmou o confronto entre o indivíduo e as instituições (tema de Maria Augusta Ramos em Justiça e Juízo). A Primeira Vitória passou no Festival do Rio e eu estava vendo outras coisas. Na seqüência, passou outra preciosidade, para mim – O Aventureiro do Pacífico, de John Ford, com John Wayne e Lee Marvin como dois caras que passam o tempo todo se esmurrando numa ilha nos Mares do Sul. É maravilhoso. Numa cena, depois que os dois se rebentaram, Dorothy Lamour os presenteia com carrinhos de brinquedo. Afinal, são crianças. Adoraria ter revisto.

