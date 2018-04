Ainda não chegou o carona que vai me levar ao local da festa do Comunique-se. Êpa, a frase está malconstruída. O carona, afinal, sou eu. À espera, reabri o computador para acrescentar mais um post, breve, sobre o Festival do Rio. Estou angustiado porque ainda não consegui ver um filme sobre o qual tenho ouvido maravilhas. ‘Jericó’. Amanhã ou quinta, preciso checar, é a última chance. Com tanto debate e entrevista, também não vi o ‘Distante Nós Vamos’, de Sam Mendes, que minha colega Roberta, da sucursal do ‘Estado’ no Rio, amou. Conversamos hoje um pouquinho sobre isso, no intervalo entre a redação das várias matérias que tenho para a edição de amanhã do ‘Caderno 2’. Não havia gostado muito de ‘Beleza Americana’ e nunca engoli a vitoria do filme no Oscar, derrotando ‘O Informante’, de Michael Mann, que, para mim, éd muito melhor. Mas gostei de ‘Soldado Anônimo’ e o filme esclareceu para mim a estética política do autor, que fala de filhos através dos pais. Depois de ‘Foi Apenas Um Sonho’, com Leonardo DiCaprio e a mulher do diretor, Kate Winslet, virei tiete. Roberta me disse que ‘Distante’ é tão bom quanto, e menos deprê, o que, no limite, a deixou leve e solta após a projeção. Me senti assim, feliz, apósd ver ‘500 Dias com Ela’ – cuja première é agora à noite. Vejam, cariocas. Em compensação, encontrei pessoas que disseram que foram ver ‘Mother’, do Boong Joon-ho, por causa dos meus elogios e gostaram bastante. Puta filme! Espero que venha para a Mostra, mas, em caso contrário, foi comprado pela Paris. Vamos ver, e só uma questão de tempo. Quando ao ‘Jericó’, nem sei do que se trata. Nem peguei o catálogo do festival. Vou ver baseado nessa informação generalizada. Aimnda não vi e já gostei?