Meus amigos do Festival do Rio ainda não confirmaram dois importantes convidados internacionais do evento que começa dia 24 de setembro. Desde 2007, o festival vinha tentando trazer Quentin Tarantino ao Brasil. Agora ele vem, trazendo ‘Bastardos Inglórios’, cujo trailer assisti anteontem no Marabá. mas o próprio festival ainda não liberou a informação e tudo o que você já está lendo na rede vem através da distribuidora do filme no Brasil, leia-se Cecília Morais, da Paramount, no Rio. Seja como for, a presença de Tarantino, 16 anos depois de ‘Cães de Aluguel’, promete fazer sensação entre a garotada, que mal se aguenta para ver o tenente Aldo Ranes (Brad Pitt) ganhar a guerra dos alemães à frente do seu bando selvagem. há outra presença que o Festival do Rio ainda não confirmou, mas o cônsul da França já anda alardeando. Jeanne Moreau! Confirmada a presença de Mademoiselle Moreau, seria o caso de fazer o caminho de São Tiago até o Rio, louvando o Senhor – aleluia! – por bnos preservar esta grande atriz (que já filmou aqui com Cacá Diegues, um filme que amo, ‘Joanna Francesa’).

