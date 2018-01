Jeanne Moreau, Tony Richardson e uma certa história imortal

Nem Jeanne Moreau nem Sam Shepard foram capas na edição de hoje do Caderno 2. Tive de me desdobrar para tentar dar conta da importância de ambos – e dela! – no espaço disponível. Deliberadamente, deixei de citar dois filmes da Moreau, ambos bem discutidos, é verdade, mas é curioso como depois, no jantar, ao conversar com meu amigo Dib, foram dois filmes que me vieram com força. Duas adaptações. Mademoiselle/Chamas de Verão, baseado em Jean Genet, e O Marinheiro de Gibraltar, d’après Marguerite Duras. Jeanne já ganhara seu prêmio de interpretação em Cannes por outro texto de Duras – Moderato Cantabile, que virou filme – ruim, até onde lembro – de Peter Brook. Chamas de Verão possui uma das mais belas fotografias em preto e branco do cinema. David Watkin! Uma pequena cidade, um vilarejo, é atingido por incêndios e inundações. A população desconfia de Manu e seu bando de italianos – a paranoia, a desconfiança do imigrante já estavam em pauta em 1966. Quem está provocando estragos é a menos suspeita das personagens em cena. A respeitável professora. Mademoiselle. Na intimidade, é uma cadela no cio, louca de desejo por Manu. Jeanne Moreau e Ettore Manni, um ator italiano hoje esquecido. Quando vem a esperada noite de sexo, se você espera Lady Chatterley, bye-bye. A coisa estás mais para bestialidade, bem ao estilo Genet. Nos anos 1960, raros filmes de Tony Richardson mereciam o favor da crítica. Um Gosto de Mel, As Aventuras de Tom Jones, O Ente Querido, o melhor de todos. Chamas de Verão foi particularmente execrado – mas aquele PB está gravado no meu inconsciente. Na sequência, veio O Marinheiro. Le Marin de Gibraltar. Jeanne, dona de um barco, busca o marinheiro, seu grande amor. Duras, Hiroshima – ‘Déforme moi, tu me tues, tu me fais du bien.’ As fêmeas de Duras e seus machos que preenchem a ausência em seu corpos. Agora a fotografia é de Raoul Coutard e do elenco participam Vanessa Redgrave, na época casada com o diretor, Ian Bannen, Orson Welles. O ano, também 1966. Naquela época, eu, pessoalmente, andava inebriado pelo mar. Lord Jim, o livro de Joseph Conrad e o filme de Richard Brooks. O Rastro da Bruxa Vermelha, sublime Edward Ludwig. E O Gavião do Mar, glorioso Errol Flynn. Talvez O Marinheiro não tivesse o mistério que buscava, mas gosto de imaginar que foi ali, no set de Richardson, que Welles e Jeanne selaram o compromisso de adaptar Isak Dinesen, Uma História Imortal, o que fizeram lindamente. Um velho rico, em Macau, paga para reconstituir a história do título. Um marinheiro passa uma noite de amor inesquecível. Na madrugada, o velho morre, mas os amantes da ficção… Uma História Imortal foi feito para TV. Dura apenas 58 minutos. Existe uma versão mais curta, de 52 ou 54 minutos. Doris e eu vimos esse filme, até hoje não sei qual, numa viagem pela América Latina. Minha vida de cinéfilo é cheia de lembranças de Jeanne Moreau.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.