Daqui a pouco, na verdade à noite, Jane Birkin mostra seu longa ‘Caixas’ no CineSesc e, na seqüência, conversa com o público sobre sua experiência de diretora. Atriz, cantora, diretora, Jane foi casada com Serge Gainsbourg e seus gemidos em ‘Je t’Aime Moi non Plus’ embalaram os devaneios eróticos de toda uma geração (nos anos 60). O curioso é que Brigitte Bardot já havia gravado a mesma canção, mas o sucesso foi de Jane e do marido. Entrevistei-a no ano passado, no Festival do Rio, e ela contou coisas interessantes sobre o filme e o momento em que o realizou. Foi um processo longo, ela havia sofrido perdas importantes. Amanhã, tem mais Jane Birkin. Ela faz show no Sesc Pinheiros, onde já cantou no encerramento da Mostra (de que ano?). Vai cantar ‘Leãzinho’, com certeza.

