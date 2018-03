Ainda não vi ‘Bruna Surfistinha’ e tenho ouvido opiniões contraditórias, mas uma coisa tem sido unanimidade – todo mundo me fala que a Deborah Secco está muito bem no papel. Além do ‘physique’ (o rolo nóis leva,. me disse um notório cafajeste da redação), ela parece compor com sinceridade a personagem. Foi o que me disseram e eu espero confirmar hoje. Entre os que se encantaram com a Deborah está Pedro Dória, meu colega do ‘Estado’, que hoje escreve no ‘Caderno 2’, relatando como a descobriu e colocou na mídia. Ele foi o primeiro jornalista a falar com Raquel – Bruna é nome de guerra -, depois que ela virou a puta preferida do público num site de resenhadores de garotas de propaganda, justamente porque, na pequena morte que se segue ao pós-coito, Bruna era carinhosa com os clientes. Ouço falar que o filme é moralista, comercial, mas Flávia Guerra jura que as dúvidas de Raquel/Bruna são as de muitas mulheres e que não é preciso estar na difícil vida fácil para descobrir isso. Estou bem afim de conferir. E vocês – já viram?

