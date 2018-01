PARIS – Cheguei aqui ontem pela manhã e, mal passei pelo hotel, já queria sair a vagabundear pelo Quartier Latin. Na quarta, dia 30, reestréia em cópia nova ‘Zabriskie Point’, do Antonioni, e no dia 6 de fevereiro, quarta da outra semana, ‘O Espírito da Colméia’, de Victor Erice. Já pensaram? Será que André Sturm, da Pandora, e Jean Tomas Bernardini, da Imovision, nossos grandes distribuidores ‘de arte’, sabem destas reedições e estão correndo atrás para levá-las ao Brasil? Espero que sim… Por falar em Antonioni, a revista ‘Positif, em sua edição deste mês, publica dois textos especiais – um de Woody Allen sobre Bergman e outro de Scorsese sobre Antonioni, homenageando, mais uma vez, os dois grandes autores que morreram no mesmo dia, no ano passado. Ainda não li, mas sugiro que façam uma busca na internet para saber se os textos estão disponíveis.

