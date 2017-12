Italianos a caminho

Cinéfilo que se preze tem mais é de se atualizar com as ofertas do mercado, assistindo aos numerosos (e bons) filmes brasileiros em cartaz, porque na sexta-feita tem mais. Estréiam neste dia a Lady Chatterley de Pascale Ferran e o Jesse James de Andrew Dominik, com Brad Pitt. Gosto muito dos dois, embora, para ser honesto comigo mesmo, tenha de admitir que meu amor pelo western fala mais alto e eu acho ‘O Assassinato’ um filmaço. Mas tem mais. Começa na sexta um evento que já vai se tornando tradicional, ‘Veneza em são Paulo’, que traz à cidade os filmes italianos que integraram a programação da Mostra de Arte Cinematográfica de Veneza. Este ano, ‘Veneza em São Paulo’ traz à cidade um convidado ilustre, que aqui desembarca amanhã. Luigi Lo Cascio vem para prestigiar a programação. Você nem ouse dizer que não conhece Lo Cascio. É o ator de ‘Os Cem Passos’, ‘A Melhor Juventude’ e ‘Bom-Dia Noite’, alguns dos melhores filmes italianos recentes. Não tenho aqui a lista dos filmes que serão exibidos, mas espero poder assistir ao maior número possível. O cinema italiano foi sempre muito importante na minha vida, vivo repetindo isso. O mercado mudou, o cinema italiano virou raridade nas telas brasileiras e as novas gerações, após o desaparecimento de Visconti, Fellini e Antonioni, nunca empolgaram muito, atrelando a produção aos interesses de RAI Internacional. Vi este ano em Cannes um filme italiano que achei muito bonito – ‘Meu Irmão É Filho Único’, que a PlayArte deve lançar no Brasil (e eu esperava ter revisto na Mostra). Quem sabe ‘Veneza em São Paulo’ não reserva boas surpresas para a gente? Tomara… As exibições vão ocorrer na Sala Bombril.

