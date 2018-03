Isto é Merten!

Depois de ler os comentários de Leopoldo, Caio, Xokito e Leandro sobre o filme que Stallone roda no Rio – ‘Os Mercenários’ -, estou pensando seriamente (mas é brincadeirinha…) mudar de roteiro na Páscoa. Viajo amanhã pela manhã para Porto Alegre, onde fico até segunda, mas gostaria de ir ao Rio para dar um jeito de dar uma de penetra no set de ‘Sly’, como é chamado. O quê? Não apenas Jason Statham, mas Jet Li também está no Rio? A pergunta correto não é esta – o que estou fazendo em São Paulo? Como, ou por que, não estou lá, como ‘olheiro’? Soube que ‘Os Mercenários’ vai ser distribuído pela Califórnia Filmes. Mas o diretor? É o próprio Stallone? Ele é melhor como realizador – menos ruim… – do que como ator. Mesmo assim… A propósito. Houve um filme antigo, de Jack Cardiff, com Rod Taylor, Ivette Mimieux e Jim Brown, em 1967. Chamava-se ‘Dark of the Sun’, sobre um bando de mercenários em busca de diamantes virgens e às voltas com reféns, na ditadura do Congo. No Brasil, também se chamou ‘Os Mercenários’. Até onde me lembro, a ação era boa (e a selva, muito bem fotografada por Cardiff, que foi grande fotógrafo). aqueles mercenários terão algo a ver com os atuais?

