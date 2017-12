Irmãos de sangue

Meu colega Zanin (Luiz Zanin Oricchio) viaja amanhã para Manaus para participar do Amazon Film Festival, cujo nome, em português, é Festival do Filme de Aventuras da Amazônia. Zanin deve enviar correspondência para o Caderno 2 e também fazer a cobertura por seu blog, aqui no Estado. Dois eventos deverão movimentar o festival. Vamos por partes. Leio que o francês Jean-Jacques Annaud vem mostrar seu novo filme, mas eu confesso que me interessei mais de saber que o anterior, ‘Era Uma Vez Dois Irmãos’, terá exibição especial em praça pública. Annaud é aquele diretor que a crítica não tem em muito boa conta, mas eu gosto bastante de alguns filmes dele, e não estou falando de ‘Preto-e-Branco em Cores’, que ganhou o Oscar. Prefiro ‘A Guerra do Fogo’ e, principalmente, ‘Em Nome da Rosa’ e ‘O Urso’, que me encanta (o último). Na vertente desse último, Annaud fez ‘Era Uma Vez Dois Irmãos’, sobre dois tigres separados na infância e cuja histórias ele segue até o momento em que se defrontam numa arena, para um embate de vida ou morte. Achei o filme muito bonito quando o vi fora do País, com cenas deslumbrantes na selva, e até insisti para que a Universal o lançasse nos cinemas. Nunca entendi porque a empresa, que põe tanta coisa ruim nas telas, inventou de despachar os tigres de Annaud somente para o mercado de vídeo e DVD. Posso fazer 1001 matérias sobre mercado, mas jamais vou entender sua lógica. Agora mesmo, a Warner decidiu que não vai mais lançar ‘Valente’ nos cinemas, direcionando o filme de Neil Jordan com Jodie Foster – ela está espetacular – diretamente para DVD. Foi o que a Universal fez com ‘Era Uma Vez Dois Irmãos’. Poder ver o filme numa telona, e na rua, não será o menor dos prazeres desse festival em Manaus. E quem sabe outra distribuidora não adquire da Universal os direitos de projetar ‘Dois Írmãos’ nos cinemas?

