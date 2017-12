Interessa?

Transcrevo e-mail que me enviou Renata Cajado, da assessoria da Fox, sobre ‘Avatar’, na suposição de que exista grande interesse de vocês pelo novo longa de James Cameron, que estreia sexta-feira da próxima semana, dia 18. A Fox, com medo de pirataria ou o quê, deve fazer a cabine de imprensa em cima do lançamento, na próxima segunda, dia 14. Leiam o que diz a Renata.

‘Entre no site do filme Avatar – WWW.avatarfilme.com.br – e conheça as novidades do longa pelo Orkut, veja o trailer no You Tube, comente pelo Yahoo, compartilhe as informações com amigos do Buzz, veja as respostas de James Cameron e equipe às dúvidas dos internautas sobre Avatar no Facebook, aprecie fotos no Flickr, siga a contagem regressiva para a estreia, em 18 de dezembro, pelo Twitter. As redes sociais estão totalmente interligadas ao site oficial do filme de James Cameron, que será exibido nos cinemas em cópias com legendas e dubladas, nas versões IMAX, 3D e 35MM. Com formato diferente dos demais sites de filmes distribuídos pela Fox, o de Avatar possibilita que o internauta interaja com outras pessoas e até opine enviando mensagem diretamente para a Fox.

‘O filme, que utiliza tecnologia revolucionária, criada especialmente para ele, conta a história de Jake Sully, um ex-fuzileiro naval confinado a uma cadeira de rodas, que é recrutado para participar de uma expedição à lua Pandora, na qual terá sua consciência projetada em um híbrido de humano e Na´vi, a raça humanóide nativa de Pandora. Esse híbrido humano-Na’vi – um corpo que vive, respira e tem aparência de Na’vi, mas com pensamentos, sentimentos e personalidade humanos – é chamado de Avatar.’