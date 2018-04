Indy, cadê tu?

Estava esquecendo. Ao longo da semana, cheguei duas noites em casa e liguei a TV para zapear, como sempre faço. Num dia estava começando ‘Indiana Jones e o Templo da Perdição’ e, claro, eu não resisti. Fiquei até o fim. No dia seguinte, foi a vez de ‘Indiana Jones e a Última Cruzada’ e, de novo, entrei pela madrugada me divertindo com Harrison Ford e Steven Spielberg. Imagino que esse festival de reprises tenha apresentado também o primeiro Indiana Jones, ‘A Arca Perdida’, e que tudo isso tenha sido preparativo para a estreia, na TV paga, do quarto exemplar da série, ‘Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal’. Se chegar qualquer noite destas em casa e estiver passando o 4, vou (re)ver. Quem sabe…? A propósito, também pegando carona em ‘Indy’, a revista ‘Monet’ deste mês faz uma seleção dos personagens que vivem salvando o dia, mas que se cortam e perdem o ônibus, como todos nós. ‘Os 25 Heróis Mais Humanos do Cinema’ coloca o Maximus de Russell Crowe em 25º e o Robert Langdon de Tom Hanks em 24º. Pela ordem decrescente, James Bond, na pele de Sean Connery, ficou em 5º; o Jack Sparrow de Johnny Depp em 4º; Jason Bourne, vivido por Matt Damon, em 3º, John McClane, ou Bruce Willisa, em 2º; e, primeiríssima, a heroína mais humana do cinema, Ellen Ripley, ou Sigourney Weaver, em 1º. Não parei para pensar, mas não gostei muito, não. o próprio Harrison Ford, como Indiana Jones, sequer integra a lista. E vocês, o que pensam?