Começa hoje o Indie 2016, com a apresentação de A Morte de Luís XIV para convidados – e o público – no Cinesesc. Gostei demais do filme do catalão Albert Serra, que foi uma das melhores coisas que vi em Cannes neste ano. Serra tem investigado o mito com extremo rigor. Fez Honor de Cavalleria, bebendo na fonte do Quixote, El Cant del Ocels/O Canto dos Pássaros, sobre os Reis Magos no nascimento do Cristo, Els Noms del Crist e História da Minha Morte, cada um mais ousado e criativo que o outro. A Morte de Luís XIV é sobre a agonia do rei Sol, interpretado por um ator cult, Jean-Pierre Léaud, dos filmes de François Truffaut e Jean-Luc Godard, tão grande que o júri presidido por George Miller lhe outorgou uma Palma de Ouro especial. E isso é só a partida do Indie, que traz mais 12 título na sua Mostra Mundial, mais quatro clássicos restaurados – Hiroshima, Meu Amor, de Alain Resnais, Blow-Up/Depois Daquele Beijo, de Michelangelo Antonioni, Estranhos no Paraíso, de Jim Jarmuisch, e O Homem Que Caiu na Terra, de Nicolas Roeg, com a lenda David Bowie. Tudo isso e ainda uma retrospectiva com 13 ou 14 filmes dos 40 que fez o polonês Walerian Borowczyk. É uma belíssima seleção que deve estar na mira do cinéfilo. Vou voltar ao Indie no blog. É muita coisa boa, muito biscoito fino para não ficar motivando o público a (re)ver todas essas preciosidades.

