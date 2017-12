Horror, horror

Sandoval, nesta tu me pegaste. Sabe que eu nunca me liguei na lista de indicados para o Oscar? Realmente, numa passada de olhos, achei que ‘O Escafandro’ concorria a melhor filme estrangeiro, o que fortaleceria a candidatura de Julian Schnabel para melhor diretor. Aliás, ele ganhou ontem o Spirit, o chamado Oscar independente. Fui agora conferir a lista e encontrei lá ‘Beaufort’, meu favorito; ‘Katyn’, do Wajda, que é anticomunista até debaixo d´’água e um tanto quadrado (meio televisivo) como cinema, mas é uma obra muito sincera do diretor, que se debruça sobre o assassinato de seu pai, com milhares de oficiais do Exército polonês, a mando de Stálin; e ‘The Counterfeiters’, um filme austríaco sobre judeus que trabalhavam como falsários para os nazistas. Os três passaram em Berlim. ‘Beaufort’ foi premiado e ‘Counterfeiters’ concorreu no ano passado. ‘Katyn’ passou fora de concurso neste ano. Eu digo. Só dá Berlim no Oscar. Mais reforça o meu desejo de que o ‘Tropa’ entre arrebentando no Kodak Theatre em 2009.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.