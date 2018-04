Horror, horror. Mais Uma Vez Erramos

É hoje que não consigo almoçar, mas fui ler os comentários e encontrei o Mais Uma Vez Erramos. Errei feio! Mandei aquele texto de Gramado, não participei do fechamento e quem o fez certamente não se deu conta (nem tinha a obrigação de saber). Realmente atribuí os filmes de Mizoguchi ao Ozu – Indendente Sansho, O Haru e Contos da Lua Vaga. Mas tudo o que dizia ali (esplendor visual etc) era mesmo sobre Mizoguchi. Quanto aos elogios, eram para os dois, claro, embora, no limite, se eu tivesse de escolher entre os dois, Ozu seria meu favorito. Mas qual Ozu? Viagem a Tóquio? Bom-Dia? Pai e Filha? Nunca coloquei a questão radicalmente para mim, mas, sem pensar muito, ficaria, aqui, agora, com Viagem.