Ao validar o comentário anterior, fiquei na dúvida – ante-sala ainda é separado ou com a reforma ortográfica ganhou dois Ss? Preciso checar, mas só daqui a pouco. Mauro Brider me pegou. Ele pede minha opinião sobre ‘Horizonte de Glórias’, mas o filme de 1951, com John Wayne, é um dos raros, senão o único, de Nicholas Ray, que nunca vi. Mauro disse que assistiu em DVD. Quem lançou? Me dá a dica para que eu possa ver e postar alguma coisa. Nicholas Ray e John Wayne! Admito que meu parti-pris é gostar por antecipação. Vocês sabem quanto essa duplinha – duplona – me fala ao coração. Tiago me cobra um texto sobre José Dumont. Sobre o Zé, não dá para falar pouco. daqui a pouco…