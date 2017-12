Homenagens

TESSALONICA – Hoje eh o dia do Brasil no 47.o Festival de Tessalonica. Filmes importantes, que compoem a retrospectiva e/ou participam da competicao, jah foram exibidos, como O Ceu de Suely, rebatizado como Suely in the Sky, Terra em Transe e Cinema, Aspirinas e Urubus. Mas hoje, daqui a pouco, Walter Salles dah a sua Master Class, compartilhando a mesa com outro convidado ilustre de Tessalonica, Wim Wenders. Vao conversar sobre o cinema de estrada, que ambos adoram praticar. Na sequencia, ocorre uma mesa formada por diretores e criticos para debater o cinema brasileiro atual. No fim da tarde, a embaixada do Brasil recebe para um coquetel, o que tem sido a praxe entre os paises homenageados. E, ah noite, no Cine Olympia, ocorrerah a homenagem, nao mais ao cinema do Brasil, mas a Wim Wenders, que vai receber um Alexandre de Ouro especial, por sua carreira. O Olympia fica na extremidade da praca (leia-se prassa) Aristoteulous, de frente para o mar em que Theo Angelopoulos filmou Paisagem na Neblina e A Eternidade e Um Dia. Angelopoulos tem uma profunda ligacao com Tessalonica e eh amigo de Wim Wenders. Nao surpreende, por isso, que a organizacao do festival tenha pedido a Angelopoulos que faca (leia-se fassa) a entrega do trofeu que recompensa a carreira de Wenders. Apos a cerimonia, serah projetado Alice nas Cidades, o filme mais itinerante do autor, perfeito para quem, como ele, a par de receber seu Alexandre, veio para discutir o cinema de estrada. Diario de Motocicleta, que estah tendo exibicao especial em Tessalonica, eh um filme de estrada. Cinema, Aspirinas e Urubus eh outro filme de estrada. O Ceu de Suely nao deixa de ser, porque tudo o que Hermila faz na pequena cidade em que mora com a avoh e a tia eh para sair no mundo, em busca de um sonho. Vai ser interessante acompanhar as reflexoes de Wnders e Walter Salles sobre essa importante tendencia do cinema em todo o mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.