Histórias de família vencem o É Tudo Verdade

Não creio que esteja 100% de acordo com os vencedores nacionais e internacionais do É Tudo Verdade. Cheguei do Rio e tive de correr ao Cinearte, onde a cerimônia de premiação já havia começado. O Futebol, de Sérgio Oksman, venceu a competição brasileira, Um Caso de Família, de Tom Fassaert, foi o melhor longa internacional e Abissal, de Arthur Leite, o melhor curta nacional. Todos apontam para o mesmo estilo de tema e narração – Sérgio fala do seu reencontro (?) com o pai durante a Copa do Mundo, Fossaert fala de sua avó devoradora de homens e Arthur Leite também fala de sua avó, que reflete sobre o que representou a traição do avó, 40 ou 50 anos atrás. Nenhum desses filmes me agradou particularmente – teria outros filmes paras premiar -, mas me pergunto se, a nível mundial, a vibe do documentário está no umbigo dos realizadores? Gianfranco Rosi ganhou o Urso de Ouro em Berlim com Fogo no Mar, que não tem nada de uma egotrip e duvido que, entre os dez ou 12 documentários que vão concorrer ao L’Oeil d’Or, o Olho de Ouro, em Cannes, Amir Labaki, que vai integrar o júri com Rosi, premiará algum documentário na primeira pessoa. por experiência própria – nenhuma sessão a que fui estava lotada -, tenho de dizer que houve uma diminuição do público. Isso já ocorreu em edições anteriores, mas é particularmente verdadeiro nesse momento tão crítico da vida nacional, observou o Amir. Todo júri é soberano, mas esses, no plural, tenho de admitir, me decepcionaram.

