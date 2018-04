Fui ver ontem ‘Tinha Que Ser Você’, Last Chance Harvey, de Joel Hopkins, com Dustin Hoffman e Emma Thompson. Hoffman faz o Harvey do título original, que está em Londres para o casamento da filha e encontra Emma. Honestamente, achei que o filme é nada, mas conseguiria ser menos ainda – menos, como? -, se não fosse a dupla principal. Saí do cinema com um problema que peço ajuda de vocês para resolver. Hoffman e Emma estiveram juntos no elenco de ‘Mais Estranho Que a Ficção’, de Marc Foster, mas eu não me lembro de vê-los juntos, contracenando. Emma era a autora que poderia matar o personagem de Will Ferell; Hoffman, o psiquiatra que o impulsionava a lutar pela vida. Gosto do filme, tenho uma bela lembrança (geral) dele. Mas Hoffman e Emma contracenavam? Não consigo me lembrar…