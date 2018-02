CAMPINAS – Confesso que estou meio chocado. Fui procurar na internet o resultado do Festival do Rio, cuja premiação foi ontem à noite, enquanto assistia, em Paulínia, a ‘Tropa de Elite 2’. Wagner Moura foi melhor ator e é o único prêmio que eu assinaria embaixo para ‘VIPs’. Wagner é f… Começa o filme de Toniko Melo garoto, passam-se os anos e ele faz com toda propriedade o arco dessa passagem dramática. ‘VIPs’ ganhou como melhor filme para o júri, enquanto ‘Senhor do Labirinto’ levou o prêmio do público. Hein? Entendi direito? Faria mais sentido se fosse o contrário (e se o júri oficial tivesse feito minimamente o que se esperava dele). Não resisto a acrescentar que Wagner Moura é melhor ainda em ‘Tropa 2’. O personagem com frequência tem um olhar de bicho ferido, à medida em que toma consciência da m… ao redor. Charly Brown ganhou o prêmio de direção por ‘Além da Estrada’, um trabalho realmente plástico, muito bonito, e a atriz de ‘Riscado’ foi a melhor. Como Wagner é melhor do que ‘VIPs’, Karine Teles também é melhor do que o filme de Gustavo Pizzi (e eu também teria aplaudido sua vitória). Ainda não me caiu a ficha dessa premiação. Vou me deitar e amanhã retorno para retomar o assunto. Tudo muito esquisito. Embora não estivesse lá, entendo perfeitamente o que dizia a matéria que encontrei na internet. Para a surpresa de um Cine Odeon lotado… Como não manifestar surpresa?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.