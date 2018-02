Havana, sensacional

Essa participação brasileira no Festival de Havana rendeu. Fábio informa que ‘Vida Maria’ ganhou na categoria animação e o curta é realmente maravilhoso. Lucas pergunta em qual filme Paulo José diz uma frase que, resumida, é a seguinte – o problema não é a mulher que você elege, mas todas as outras de que você desistiu. O filme, claro, é ‘Todas as Mulheres do Mundo’, de Domingos de Oliveira, de 1966, com Leila Diniz e ele, e a frase, que não é bem essa, surge ali pelo desfecho, quando Flávio Migliaccio reencontra Paulo, ele conta que se casou, virou pai de família e o outro pergunta para o amigo como conseguiu desistir das outras mulheres? Ah, Lucas, tu não consegues imaginar o que era gostar deste filme há 40 anos. Era uma fase de Cinema Novo, em que o cinema brasileiro queria ser revolucionário com Glauber. Domingos era considerado ‘pequeno burguês’ e o seu universo, medíocre. Mas eu tenho de confessar que sempre amei ‘Todas as Mulheres’ e aquela que as representa – Leila, na pele de Maria Alice. Aquele olhar dela para a câmera, ao som de Gabriel Fauré, faz parte das minhas emoções inesquecíveis no cinema, e não apenas brasileiro. Estou até ouvindo a música – ‘Lá-lá-lalá…’

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.