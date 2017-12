TESSALONICA – Acrescento soh mais uma informacao colhida no tour da cidade que fiz hoje em companhia de algumas pessoas, incluindo o distribuidor Ugo Sorrentino. Ugo comentou que os cinemas brasileiros devem estourar nesta sexta-feira com o lancamento da animacao Happy Feet, que ele acha que vai ser um sucesso de arrebentar. Ugo Sorrentino preveh um fenomeno, mesmo que o fenomeno, por principio, seja dificil, senao impossivel de ser previsto. Pode-se refletir sobre ele, depois. Ugo nao estah na Grecia para a homenagem que o Festival de Tessalonica presta ao cinema brasileiro. Veio mais como exibidor e distribuidor, para o mercado. Alem da previsao dele sobre Happy Feet, tambem acho oportuno registrar outra coisa que Ugo disse. Ele veh o mercado em crise como nunca, e nao apenas no Brasil. O filme medio estah desaparecendo em todo o mundo. Existem, de um lado, os blockbusters e, de outro, o mercado de arte, o unico que cresce, mesmo permanecendo pequeno, porque seletivo. Qual serah o futuro disso, ele nao consegue prever, mas como toda crise exige uma mudanca, para ser superada, ele acredita que transformacoes ocorrerao.

