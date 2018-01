(Grandes) Atrizes

Estou de volta a São Paulo para visitar, daqui a pouco, o set do novo filme de Renato Aragão, sobre artes marciais, com cenas rodadas num templo budista – que me dizem ser belíssimo – em Itapecirica da Serra. Quero ver se vejo hoje o tal ‘Plano Perfeito’ do Michael Radford. Gosto do cara – de ‘O Carteiro e o Poeta’, claro, mas também daquele filme dele sobre as strippers, que me deixou amarradão na Sandra Oh (e eu fiquei muito contente de saber que ela integra o elenco de ‘Blindness’, do Meirelles). Que listinha a das canditadas a melhor atriz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, hein? Andréa, Carla, Hermilla, Dira e quem é mesmo a quinta? Que time! Se Andréa ganhar, acho que vai ser inédito. No mesmo ano, uma atriz levar o Sell, do teatro, por ‘As Centenárias’, e o de melhor atriz de cinema (por ‘Jogo de Cena). Mas tem a Hermilla, gente, e a Carla, que são tão maravilhosas em ‘O Céu de Suely’ e ‘A Casa de Alice’. Não queria estar votando, não, e também não entendo muito bem as regras. Afinal, Hermilla ganhou melhor atriz da APCA em 2006 e Carla no ano passado. O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é bienal, é isso? Ou pega metade de um ano e metade do outro? Coisa louca… Quero acrescentar que vi ontem ‘As Centenárias’, no Teatro Poeira, no Rio, e não gostei tanto do espetáculo quanto esperava (depois de ouvir tantos elogios). Achei meio histérico, muito gritado, mas o twist final do texto do Moreno, a forma como as duas mulheres driblam a morte, é muito legal e Andréa e Marieta (Severo) são impagáveis no registro do humor chancho. Impossível não curtir aquelas duas. Tenho até novidades sobre os novos filmes que Andréa e Marieta estão fazendo – ou fizeram e vão fazer -, mas vou deixar para outro post. Aguardem.

