Grande, Felipe Hirsch!

Não tenho tempo de acrescentar novo post agora, e talvez não consiga acessar o blog em casa, no meu laptop. Ele está funcionando só no terminal da redação. Mas quero acrescentar logo que amei o longa de Felipe Hirsch que vi hoje pela manhã, Severina. Tem algo a ver com A Livraria, e talvez seja melhor que o longa de Isabel Coixet. O importante é que o filme uruguaio, em língua espanhola, de Felipe me fez delirar. O dono de uma pequena livraria se envolve com uma mulher misteriosa que rouba livros. Não gostei do filme anterior de Felipe, Insolação. Não gosto particularmente de suas montagens – as que vi. Mas Severina é maravilhoso. E eu espero ter tempo e condições de expressar meu entusiasmo em futuros posts.

