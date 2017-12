Gramado 14/Aos vencedores, as batatas! Perdão, os Kikitos

PORTO ALEGRE – Temos aqui uma discrepância entre o título do post e a procedência, mas já estou em Porto, de onde retorno hoje para São Paulo. E o 44.º festival já é memória, lembrança de cinéfilo. Mais um festival – menos um, como diria Mario Peixoto, cujo Limite encabeça a lista dos 100 melhores filmes brasileiros da Abracine. O livro foi lançado em Gramado e Enéas de Souza escreve o texto sobre Limite. Por via das dúvidas, não vou ler porque me arrisco, como brincou o (Luiz) Zanin, a gostar do Limite do Enéas mais que do de Mario. Espero que Enéas não tenha caído na cilada – a obsessão que todo mundo tem de encontrar uma história em Limite, e fazê-la densa, profunda. A única história que ‘encontro’ é a da homossexualidade de Mario, tema tabu, mas que, no meu imaginário, seria a única justificativa para o seu confinamento. Retorno a Gramado, ao festival que terminou ontem. E o júri ‘estrangeiro’ acertou na mosca, dividindo os prêmios principais entre o paraguaio Guaraní (melhor filme) e o chileno Sin Norte, e o diretor Fernando Lavanderos levou o Kikito da categoria. O abuelo do longa de Luis Zorraquín, Emilio Barreto, foi melhor ator, e por mais que goste dele confesso que teria votado no chileno Koke Santa Ana. Gostei do prêmio especial para o argentino-brasileiro Esteros, mesmo não aprovando 100% a justificativa, o trabalho com os atores mirins. São ótimos, mas é o filme como um todo que me encanta, os atores mirins e sua continuidade, os adultos. O júri latino saiu-se bem, melhor até que o brasileiro. Domingos de Oliveira ganhou melhor filme e direção – mais dois Kikitos para sua grande carreira – por Barata Ribeiro 716, e ontem, no debate, tive tempo de me reconciliar com a obra, que começou me desconcertando e acabou por me arrebatar, e arrebentar. E se naquele apartamento, a juventude existencialista (alienada?) de 1963, Domingos tiver colocado sua síntese do Brasil de 2016? Menos o existencialismo, claro, porque duvido que a juventude dourada que transformou a Rua Coberta do festival numa rave não tinha nenhuma cara de ser leitora de Sartre ou Camus. Mas quem sabe são, e eu me engano? Maldito preconceito. O Silêncio do Céu, de Marco Dutra, ganhou o prêmio especial (e o da crítica), Paulo Tiefenthaler foi melhor ator (por O Roubo da Taça!), Andréia Horta foi melhor atriz (por Elis). Na ótica do júri, deve fazer sentido premiar como melhor coadjuvante o diretor de El Mate, mas é profundamente injusto com Gustavo Machado, o genial Ronaldo Bôscoli de Elis, mas devo estar louco, falando em justiça, nessa quadra de nossas vidas. Só lamento que o que seria meu melhor filme brasileiro, Desvios, com o melhor ator – Rafael Mentges -, tenha sido confinado à tarde, numa sessão fora de concurso. No que se refere aos curtas, abraço o prêmio da crítica, que foi para Lúcida, mais que o do júri (para o cativante Rosinha) e até acho que, nesse festival, se eu tivesse de escolher um só filme para tentar dar conta de tudo o que ocorre no Brasil em 2016 seria o que traz a voz da periferia, o de Fábio Rodrigo e Caroline Neves. Andei criticando, para os próprios responsáveis (Rubens Ewald e Marcos Cantuária), a seleção, mas tenho de admitir, como me ponderou o Marcos, que gostar mais da metade de uma, e outra – a brasileira, como a latina -, é lucro. Não sei se consigo dizer a mesma coisa de Berlim e Cannes neste ano.

