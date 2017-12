Gramado (14)

PORTO ALEGRE – Já estou aqui, e em choque. Orlando Margarido, que integrava o júri latino, invocou cláusula de confidencialidade para não me dizer quem havia ganhado o Kikito, por mais que lhe jurasse que não colocaria no blog. Na verdade, ele estava querendo se preservar, porque o teria esfolado vivo. Até gosto de El Lugar del Hijo, mas o longa de Manuel Nieto não é melhor de coisa nenhuma e o fato de El Crítico não ter ganhado nada me faz querer que aquele júri arda no inferno. Meu querido Enéas de Souza também vai me contar um dia como, na reforma agrária promovida pelo júri de longas brasileiros, Estrada 47 ficou com o Kikito de melhor filme. Pasmo não é a palavra. Estou é indignado. Júris de m…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.