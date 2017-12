Gramado 13/Lúcida!

GRAMADO – Confesso que tinha uma expectativa elevada por Barata Ribeiro, 716. Domingos de Oliveira debruça-se sobre a própria juventude. Caio Blat o interpreta divinamente. O mítico apartamento de Copacabana. O Brasil pré-64, a juventude etílica. Porre em cima de porre. Disse brincando no debate de ontem que o personagem do Matheus Souza em Tamo Junto é mala. O Domingos ficcional é muito mala. Irritei-me com toda aquela alienação – e aqui mesmo em Gramado a juventude dourada do Rio Grande transformou a Rua Coberta do festival numa imensa rave na tarde de sexta. A história repete-se. Saí do cinema exasperado, achando que Barata Ribeiro 716 tem coisas que são boas e outras ruins. Mas algo ficou, e como O Silêncio do Céu o filme cresceu em mim. Nunca houve uma mulher como Gilda – sempre soube. O mistério de Sophie Charlotte, a musa desse festival. as mulheres, no cinema e na vida de Domingos, de Leila a Priscila (Rosembaum). Gilda cansa-se daquela merda toda e vai fazer a rua, a revolução. Lúcida, a palavra chave desse festival. O filme começou a se desenhar diferente no meu imaginário. Já estou até gostando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.