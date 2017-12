Gramado 12/Tá acabando

GRAMADO – E o 44.º festival vai chegando ao fim. Dentro de mais algumas horas saberemos quem leva os Kikitos deste ano. Mulheres maravilhosas – a jornalista Elaine Guerini, a diretora Ana Luiza Azevedo e a produtora Vania Catani – estão no júri de longas nacionais. A produtora Sara Silveira integra o júri de curtas. Não tenho ninguém próximo, ou que conheça, no júri latino. Muita gente de fora. Sara fez uma bela intervenção num debate, elogiando a diversidade da seleção de curtas. Diversidade estética, de temas. Filmes com a voz da periferia. Quilombolas, mulheres trans, excluídos. Muitas lembranças – do cinema, da família, do futuro passado. O que vai escolher o júri nacional? De Vania consegui extrair somente que ficou satisfeita. Considerando-se os filmes que produz, não deve vir obviedade por aí. Aleluia! Assistimos ontem, sexta, 2, aos últimos filmes da competição. Gostei demais do latino (chileno) Sin Norte. Um homem larga tudo e parte em busca da mulher que o abandonou. Atravessa o país. Revela, para si mesmo, um Chile que desconhece – que desconhecemos. Identidade, afeto. O que ocorre na meia-hora final é mágico. Emocionei-me muito com o trabalho do ator Koke Santa Ana. A competição estrangeira tem mais atores habilitados para o Kikito – Koke, o paraguaio Emilio Barreto, de Guarani. Na brasileira, acho que só o Caio Blat, como Domingos de Oliveira em Barata Ribeiro 716. As demais grandes interpretações masculinas em filmes nacionais são de coadjuvantes – Gustavo Machado, Gustavo Machado, Gustavo Machado como Ronaldo Bôscoli, em Elis. Nossas mulheres estão melhores, mesmo que Andreia Horta se imponha, como Elis. Não creio que tenha sido uma grande seleção. A dos filmes latinos teve coisas ruins, e pela experiência dos festivais internacionais a que fui, havia obras muito melhores. A questão é sempre – como trazê-las? Se o júri fizer a coisa certa, o paraguaio de Luis Zorraqui e/ou o chileno de Fernando Lavanderos levam o prêmio. Gostei mais do argentino/brasileiro Esteros que do uruguaio Las Toninas Van al Este, e ambos tratam do homoafeto em diferentes chaves. Um amigo me disse que precisava do final feliz de Esteros. Entendo perfeitamente. Perdemos tanta coisa nesta semana. O presidente efetivado Michel Temer disse que quer pacificar o País. Para começar podia negociar com aliados a retirada do campo de batalha de seus cães de guerra, ou dos cães de guerra de seus coligados. Protestar faz parte, e não há de ser com balas de borracha cegando jovens que se construirá um país melhor do que o dessa burguesias podre que foi brindar com champanhe, na avenida Paulista, a troca de governo. Viva o dólar caindo. Miami liberada. O cinema está mandando um outro recado – Lúcida cresce na parada. Havia implicado com o título do curtas de Fábio Rodrigo, mas estou começando a me acostumar com ele. A pergunta que não quer calar – Elis, de Hugo Prata, leva o Kikito principal? alado em espanhol, O Silêncio do Céu, de Marco Dutra, pode ganhar a competição brasileira? Não deveria estar entre os latinos? Sobre a competição brasileira, a opção pela comédia foi um tanto discutível. Gostei de Tamo Junto, mas não de A Taça É Nossa. Não creio que seja simples questão de paladar. Preferi um filme gaúcho que nem esteve na competição – Desvios. E já que estamos nesse território do humor, gostaria de ver o júri bancar um prêmio de ator para o ótimo Leandro Soares, do filme de Matheus Souza. Divago, sei. O suspense termina em poucas horas.

