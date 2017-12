Gramado 11/Amores!

GRAMADO – Tivemos ontem – quinta, 1.º – uma noite carregada, com três longas, dois curtas. Na segunda, sei lá que problema impediu a exibição do concorrente uruguaio, Las Toninas Van al Este. O longa de Verónica Perrotta e Gonzalo Delgado abriu a noite, seguido por Eesteros, de Papu Curotto, e Tamo Junto, de Matheus Souza. De certa forma, foi a noite gay do 44.º festival. Las Toninas é sobre uma filha que vai comunicar ao pai gay que está grávida. Seguem-se desdobramentos, surpresas e a menor delas não é a participação de César Troncoso como um velho michê cujos serviços a protagonista requisita. Pai e filha disputam para ver quem é mais ‘disfuncional’, os atores são ótimos, mas não embarquei muito na viagem. Em termos de pai e filha, continuo com o paraguaio Guaraní, o único grande filme estrangeiro que vi em Gramado 2016. O curioso é que Toninas tem algo de Toni Erdmann, o filme alemão que foi a sensação de Cannes neste ano, e do qual tenho de admitir que não gostei tanto. No filme alemão, o pai é ‘louco’, a filha, certinha, mas depois de muita ida e vinda acertam os ponteiros – cortaria meu saco, se não chegássemos nisso. O problema não é a previsibilidade, o ponto de chegada – é o percurso. E vieram os curtas, inclusive o brasiliense Risonha, de Gui Campos, sobre o triângulo formado por Maria Alice Vergueiro, Andrade Júnior e João Antônio. Não duvidaria nada se Rosinha ganhasse o Kikito da categoria. Ficou todo mundo encantado. Eu gostei, mas acho curioso que algumas pessoas que me vieram reclamar do argentino/brasileiro Esteros – do final, que também acharam previsível – não tenham sacado a piada final do curta, que só poderia ser aquela. Esteros! Dois amigos de infância reencontram-se adultos. Um está novio, o outro é um moço de vida, digamos, alegre, que leva uma vida libertária – dublê de cineasta, maquiador e técnico de efeitos – numa cidade da fronteira. Os dois retomam velhos jogos, ou um certo jogo. Achei que o desfecho talvez pudesse ser aquele, mas a questão é sempre o ‘como’. O clima, a fruição etc. Tenho de admitir que os conflitos ‘íntimos’ de Esteros me falaram mais que o escracho de Toninas e me agradou muito a ideia da ‘fronteira’, para situar os personagens, ou o protagonista em crise de identidade. Bela sacada. Encerrando a noite, Tamo Junto. A pergunta que não quer calar, minha dúvida – Matheus Souza quer ser Woody Allen ou Domingos de Oliveira? Ele projetou o filme diante do mestre – Domingos, que mostra hoje Barata Ribeiro na competição, estava na plateia. Tamo Junto é sobre dois amigos à deriva, e um deles é interpretado pelo próprio ator, roteirista e diretor, num surto de Jerry Lewis (O Professor Aloprado). O cineasta aloprado – brilhante (até demais), querendo abraçar o mundo (demais), malinha, mas sincero. O que gostei do filme, e gostei, foi por Leandro Soares, que não faço ideia de quem seja, mas é bom demais, e Sophie Charlotte. Formam uma dupla encantadora, na melhor comédia romântica brasileira desde Ponte Aérea, de Júlia Rezende. E a cena do casamento é ótima. A fuga – Dustin Hoffman e Katharine Ross no ônibus de A Primeira Noite de Um Homem, aqui Leandro e Sophie no táxi (com a mala). Amei, mas não gostei de tudo até chegar lá, não.

