Gramado 10/Lembranças…

GRAMADO – Fui injusto e preciso me retratar. Citei o curta de Luciana Lemos sobre a memória de Glauber em Monte Santo e Milagres e omiti o de Rafael Câmara, que também passou ontem à noite. Lembranças do Fim dos Tempos. O diretor segue com sua câmera o artista português Pedro de Kastro, que se radicou no Brasil, em São Paulo. Kastro é um visionário, atraído pela arquitetura e pela decadência das grandes cidades. O Centro de São Paulo, que amo – conheço cada centímetro daquele território -, é perfeito para ele. Câmara fez seu filme sozinho – Kastro e ele. Preto e branco rigoroso, e belo. Durante o processo, Kastro esteve ameaçado de perder a visão, por causa de uma catarata traumática. Câmara o segue até na sala de cirurgia. A intimidade devassada. É interessante comparar a aflição de Kastro com a entrevista de Jean-Claude Bernardet no novo número da revista Teorema. Jean-Claude e sua nova relação com o cinema, em função da doença, e da restrição da visão. É curioso,. talvez tenha sido uma experiência puramente, totalmente minha, mas fiquei pensando na entrevista, e no Bernardet, a propósito de Pedro de Kastro. No limite, achei o filme de Rafael Câmara bem bonito, e por isso faço o registro.

