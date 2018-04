Acho que vocês vão adorar saber que Jean Thomas Bernardini, da Imovision, comprou para distribuir, em Cannes, entre outroas filmes o vencedor da Palma de Ouro, ‘A Fita Branca’, de Michael Haneke, e também um Godard (‘Socialisme’), um Christian Mungiu (‘Tales from the Golden Age) e um Corneliu Poromboiu (‘Politist, Adjectiv’). A Imovision também comprou, para lançar somente em DVD, os seguintes clássicos – ‘Viver a Vida’, de Godard; ‘Divertimento Campestre’ (Une Partie de Campagne), de Renoir; ‘Amor Livre’ (L’Eau a la Bouche), de Jacques Doniol Valcroze, que talvez não seja bem um clássico, mas sua história da caçada amorosa entre três casais (Bernadette Laffont, Alexandra Stewart, Françoise Brion, Gérard Barray etc)num castelo barroco é muito representativa do estilo ‘nouvelle vague’. Jean Thomas também comprou, para DVD, ‘Le Deux de la Vague’, documentário de Antoine de Baecque – autor do livro ‘La Nouvelle Vague, Portrait d’Une Jeunesse’ – e Emmanuel Laurent. Espero que ele ternha se assegurado pelo menos de garantir a exibição de ‘Les Deux de la Vague’, sobre Godard e Truffaut, no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo. Ah, sim, também para DVD vai um lançamento muito interessante. A coleção ‘Primeiros Curtas’ traz obras de Godard e Truffaut, ‘Histoire de l’Eau’; de Godard sozinho, ‘Charlotte et Son Jules’ e ‘Tous les Garçons s’Appellent Patrick’; de Melville, ‘Les 24 Heures d’Un Clown’; de Resnais, ‘Le Cant dy Syrène’, e RiIvette, ‘Le Coup du Berger’. Todos esses filmes foram adquiridos em Cannes. Comprados anteriormente já estavam – ‘Le Visage’ (O Rosto), de Tsai Ming-liang, uma decepção; ‘Les Herbes Folles’, de Resnais, prêmio excepcional do júri; o très chic ‘Coco Chanel & Igor Stravinski’, de Jan Kounen, que encerrou o festival; e, finalmente, last but not least, ‘The Time that Remains’, do meu amado Suleiman, que tanto me cativou. Gostaram da lista?