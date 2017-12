Globo de Ouro (3 e chega!)

Chega de Globo de Ouro, pelo menos por hoje, mas ainda vou postar mais um texto sobre o assunto. Acho que a disputa de melhor filme em língua estrangeira, excluindo Cinema, Aspirinas e Urubus, diminui as chances do filme do Marcelo Gomes no Oscar. Se isso ocorrer, será pena, porque gosto demais do filme do Marcelo e vou torcer por ele até o fim. Registrada a decepção – os coleguinhas da imprensa estrangeira de Hollywood não entenderam o Marcelo! –, achei legal que Little Children tenha sido indicado para melhor drama, roteiro (o diretor Todd Field e Tom Perrotta) e atriz. Vi o filme na sexta passada e ele me causou forte impressão. Tem algo daqueles filmes corais do Paul Thomas Anderson, principalmente do Magnólia, embora seja, como escrevi, o que Beleza Americana deveria ter sido e, para mim, não foi. Achei a Kate Winslet genial e espero que seja um duelo de foice entre a Helen Mirren, por The Queen (A Rainha), e ela. Little Children, com o título de Pecados Íntimos, está apontado pela distribuidora PlayArte para estrear em fevereiro. Só acho que deve estrear antes, para capitalizar as indicações para o Globo de Ouro e aumentar a expectativa pelo Oscar.

